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Un trágico accidente de tránsito segó la vida de un hombre durante la mañana de este jueves 7 de mayo en el municipio Sucre del estado Miranda.

El hecho ocurrió en la parroquia Leoncio Martínez, específicamente en las adyacencias de la tienda Multimax en plena avenida Francisco de Miranda.

Hombre falleció tras ser arrollado por una moto en el municipio Sucre

La víctima fue identificada como Neftaly Ortiz, quien falleció en el lugar luego de ser arrollado por un vehículo tipo motocicleta.

A través de sus redes sociales, el comandante general de los bomberos, Pablo Palacios, reveló los detalles.

El funcionario precisó que comisiones de seguridad y rescate se trasladaron al sitio del siniestro tras recibir el reporte de los transeúntes.

Al llegar al lugar, el personal paramédico procedió a realizar la evaluación cefalocaudal; sin embargo, confirmaron que el hombre ya carecía de signos vitales debido a la gravedad del impacto.

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