Venezolano asesinado de un disparo en el cuello cuando regresaba de una fiesta: su pareja presenció el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de origen venezolano fue víctima de un violento crimen cuando regresaba de una fiesta de cumpleaños junto a su pareja.

El incidente se registró durante la noche de este martes en la calle Gaspar de Orense de la localidad de Estación Central, en la ciudad de Santiago de Chile.

Motorizado lo abordó cuando regresaba de una fiesta de cumpleaños

De acuerdo con los reportes de caso, la investigación del hecho quedó a cargo de la Fiscalía ECOH.

Al respecto, el fiscal Arturo Gómez relató que la víctima, de 33 años de edad, conducía un vehículo en compañía de su pareja, una mujer de 26 años. Ambos regresaban de un cumpleaños desde la comuna de San Miguel, donde reside la joven.

El vehículo llegó hasta Estación Central, donde vivía el hombre, pero, cuando transitaban por la calle Gaspar de Orense, un hombre a bordo de una motocicleta los interceptó y, sin mediar palabras, le disparó al conductor venezolano.

El venezolano recibió un diparo en el cuello

La víctima murió de manera inmediata en el lugar del ataque, reseñó BioBioChile.

“A corta distancia le disparan, un solo impacto balístico, en la zona del cuello”, señaló el fiscal Gómez.

Las investigaciones para localizar al autor del violento crimen quedaron a cargo del cuerpo OS9 de la policía chilena (Carabineros) y el Laboratorio de Criminalística del organismo de seguridad.

Hasta ahora no hay detenidos por el asesinato del venezolano.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube