Doble homicidio en Miranda: mujer y su bebé fueron asesinados

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Un caso de doble homicidio en el estado Miranda ha generado conmoción en la comunidad de San Antonio de los Altos, luego de que una mujer y su hijo de dos años fueran asesinados dentro de un apartamento ubicado en la urbanización La Rosaleda Sur.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles 6 de mayo en el edificio El Pire, donde, según reportes preliminares, se registró una fuerte discusión que terminó en un ataque con arma blanca.

De acuerdo con el director de la Policía Municipal de Los Salias, José Gregorio Landaez, residentes del sector escucharon los gritos de la víctima pidiendo ayuda desde una de las ventanas del apartamento.

Tras la alerta, los cuerpos de seguridad se trasladaron rápidamente al lugar para atender la emergencia y verificar la situación, según Diario Avance.

Las autoridades confirmaron que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentra a cargo de las averiguaciones para esclarecer el caso y determinar las circunstancias del crimen.

“Nosotros desconocemos las identidades de los involucrados en el lamentable hecho. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya adelantan las averiguaciones”.

Víctimas atacadas con arma blanca

Las primeras investigaciones señalan que las víctimas recibieron múltiples heridas provocadas con un arma blanca durante el altercado ocurrido dentro de la vivienda que compartían con el agresor. El presunto responsable, pareja de la mujer, habría resultado herido tras el ataque e intentado quitarse la vida dentro del inmueble.

El hombre fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, debido a las heridas que presentaba tras el incidente. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación activa mientras se recaban pruebas y testimonios que permitan esclarecer el móvil del doble homicidio.

El hecho continúa en fase de investigación por parte de los cuerpos de seguridad del estado Miranda. Las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni del agresor mientras avanzan las diligencias correspondientes.

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