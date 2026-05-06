Lo asesinó tras leer sus conversaciones en WhatsApp: Cicpc captura a jovencita de 17 años

Suscríbete a nuestros canales

Una adolescente de 17 años de edad acabó con la vida de su pareja en el municipio Freites, al sur de Anzoátegui.

El incidente, reportado por El Tigrense, ocurrió en una vivienda del sector Puerto Colón, en Cantaura, donde la joven presuntamente atacó a Wilcdger Ángel García Almeida, de 25 años, luego de una fuerte discusión doméstica.

Detalles del crimen

La discusión comenzó a gestarse cuando la menor de edad revisó las conversaciones personales de García Almeida. De acuerdo con las versiones policiales, la joven habría clonado la cuenta de mensajería de su compañero, lo que desató su furia.

El reclamo verbal escaló a una agresión física mortal dentro de la residencia que ambos compartían, el pasado 28 de abril.

Ataque y engaño en el hospital

En medio de la pelea, la adolescente tomó un pelador de papas y le propinó una estocada en el pecho a García. Mientras el joven intentaba protegerse de la agresión, ella también lo golpeó fuertemente en la cabeza utilizando una botella de vidrio.

Tras el ataque, y en un intento por ocultar el crimen, ambos se dirigieron al Hospital Luis Alberto Rojas de Cantaura alegando que sujetos desconocidos habían ingresado a su casa para robarlos.

A pesar de los esfuerzos médicos, García Almeida falleció durante la madrugada debido a la gravedad de la herida. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pertenecientes a la delegación municipal Anaco, asumieron las averiguaciones y detectaron inconsistencias fatales en el relato de la joven.

Tras las pesquisas de campo, los expertos esclarecieron que se trató de un homicidio y no de un robo.

Detención y estado de la agresora

Una vez que el Cicpc determinó la responsabilidad de la adolescente, se procedió a su captura para ponerla a la orden de las autoridades.

De acuerdo con información del Tigrense, se determinó que la joven no se encuentra en estado se gestación como había indicado a los funcionarios.

El caso quedó en manos del ministerio público para iniciar el proceso legal por el asesinato de García Almeida.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube