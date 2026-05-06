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Un lamentable hecho cobró la vida de un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que falleció tras presuntamente herirse de bala de forma accidental.

El efectivo quedó identificado como Alexander Argenis Nacero Pérez, de 30 años de edad.

Oficial de la PNB muere tras dispararse accidentalmente: esto pasó

El hecho al parecer guarda relación tras una discusión en un conocido local nocturno de Maracay, estado Aragua, que terminó en la tragedia, según lo reportado por el El Siglo.

De acuerdo con el reporte, el suceso ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m. de este lunes en las instalaciones de la Feria de Comida de San Jacinto, específicamente dentro de un reconocido local de hamburguesas.

Informes preliminares revelan que el oficial Nacero Pérez estaba con familiares y allegados hasta que el efectivo sostuvo una acalorada discusión que subió rápidamente de tono con otro hombre quien presuntamente es funcionario activo de otro cuerpo de seguridad del Estado.

Testigos del hecho relataron que el oficial de la PNB se retiró momentáneamente del establecimiento para buscar un arma de fuego en su vehículo particular.

Al percatarse de sus intenciones, tanto el personal de seguridad de la feria de comida como sus propios familiares intentaron someterlo para evitar una tragedia.

Sin embargo, durante el fuerte forcejeo Nacero Pérez se le escapó un proyectil de manera accidental que perforó la región intercostal izquierda y salió por la zona inferior abdominal.

Parientes del uniformado lo auxliaron y llevaron hasta un centro de salud en la zona. No obstante, falleció debido a la gravedad de los daños generados por la herida.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adelantan las averiguaciones.

Aunque de manera extraoficial la principal hipótesis apunta a una muerte accidental, los sabuesos de la policía científica mantienen abiertas las pesquisas.

La víctima estaba adscrita a la Dirección Ambiental de la PNB.

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