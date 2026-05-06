Arresto por robo en Florida: acusan a una anciana por empeñar estas pertenencias de su amiga

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La seguridad de las pertenencias personales depende muchas veces de la lealtad de nuestro círculo más cercano. Los adultos mayores suelen confiar sus bienes más preciados a personas conocidas durante emergencias médicas inesperadas.

Lamentablemente, el valor económico de ciertos artículos despierta conductas ilícitas que rompen vínculos de amistad de décadas. Las autoridades locales recomiendan documentar siempre la entrega de objetos de valor a terceros para evitar disputas.

El Departamento de Policía de Miami arrestó a Zonia Beatriz Reategui porque una mujer de 76 años al ser acusada de empeñar joyas que una amiga de 87 le pidió que le guardara. La sospechosa aprovechó el ingreso hospitalario de la víctima para lucrarse con las prendas.

¿Cómo ocurrió el robo de las joyas?

El 9 de diciembre de 2025, la acusada trasladó a la víctima al Hospital de la Universidad de Miami por un problema médico en sus pies. Antes del ingreso, Reategui sugirió custodiar las pulseras para evitar que se extraviaran en el centro de salud.

La víctima aceptó la propuesta y confió sus joyas de forma segura a quien consideraba una persona de confianza. Días después, ante la negativa de la acusada para devolver los artículos, la dueña presentó una denuncia formal.

Los detectives consultaron bases de datos y hallaron registros de transacciones realizadas entre el 9 y el 20 de diciembre de 2025. Reategui empeñó las piezas en un establecimiento denominado El Indio Maya Joyería, en el noroeste de la ciudad.

¿Qué evidencia halló la policía?

Los formularios de la casa de empeño muestran la identificación de Florida de la acusada junto con su firma y huella dactilar. Las joyas consistían en dos pulseras de oro de 14 y 18 quilates con dijes únicos que incluyen nombres grabados.

La sospechosa recibió un pago total de $1.000 dólares por las piezas, a pesar de que su valor real asciende a los $5.000. Una fotografía entregada por la víctima permitió a los oficiales confirmar que los artículos empeñados eran idénticos.

Tras su detención en North Miami Beach, la implicada confesó a los agentes que vendió las joyas que debía proteger. Actualmente, Reategui enfrenta cargos graves por el delito de comercio de bienes robados ante la justicia estatal.

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