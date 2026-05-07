Ella gritaba que la estaban matando: identifican a madre e hijo asesinados en San Antonio de los Altos

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Una madre y su hijo fueron asesinados dentro de su apartamento en el edificio Urica, ubicado en la urbanización La Rosaleda Sur en San Antonio de los Altos, estado Miranda. El presunto responsable del crimen sería el padre de familia, un hombre de 33 años de edad, identificado como Edwuin Ernesto Torres Bastidas.

Tras conocer sobre lo ocurrido, funcionarios de Polisalias se trasladaron hasta la vivienda familiar, donde se encontró el cuerpo de la mujer junto a su hijo.

Las víctimas del violento crimen, ocurrido este miércoles 6 de mayo, quedaron identificadas como María Ámbar Velásquez, de 33 años, esposa del presunto homicida; y Maximiliano Torres, su hijo, de apenas dos años de edad.

Polisalias revela detalles sobre el asesinato de madre e hijo

El cuerpo ensangrentado de la mujer se localizó en la sala de estar del apartamento, tendido sobre un sofá. Mientras que el niño yacía en el piso.

Autoridades revelaron que ambos fueron atacados con un arma blanca.

De acuerdo con el informe de Diario Avance, se trata del primer homicidio en esa zona en los últimos tres años.

José Gregorio Landaez, director de la policía municipal, recordó que el último crimen de esta naturaleza se registró en el área de La Morita.

Al respecto, detalló que “la víctima gritaba que la estaban matando y de inmediato los vecinos se contactaron con nosotros. Entonces, funcionarios de la brigada motorizada se desplazaron al sitio”, dijo Landaez.

Reveló que “la puerta del apartamento estaba cerrada, el hombre no quería abrir; pasaron unos minutos y él abrió la puerta de madera. Los oficiales empujaron la puerta y entraron al inmueble”.

El agresor trató de quitarse la vida

Posteriormente, los agentes lograron la captura del agresor, quien tenía algunas heridas y quiso atentar contra su propia vida.

El personal de Emergencias Los Salias y de los Bomberos de Miranda se encargó de llevar al sospechoso hasta la emergencia del Hospital Victorino Santaella. Su estado de salud es de pronóstico reservado.

El medio local indicó que María Ámbar Velásquez era fisioterapeuta; mientras que Edwin sería piloto o ingeniero, según testigos.

La familia residía en el edificio Urica desde hacía tres meses; eran inquilinos en el inmueble.

Un familiar de la víctima, en compañía de residentes de la zona, causó daños a un vehículo Chevrolet Cruze, que sería propiedad del acusado.

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