Lo golpearon en la cabeza con una piedra: sexagenario lucha por su vida tras violento asalto

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Un hombre de 67 años de edad fue la víctima de un violento robo dentro de su vivienda, tras una reunión social.

El hecho se registró este martes, 5 de mayo, en el sector El Salto de Trincheras, municipio Naguanagua en el estado Carabobo.

De acuerdo con el reporte de Diario La Calle, la víctima responde al nombre de José Manuel Fuentes, quien lucha por su vida debido a las graves heridas que sufrió durante el asalto.

Dos conocidos lo atacaron dentro de su vivienda

Según los reportes del incidente, el adulto mayor permitió que dos conocidos ingresaran a su vivienda para compartir un momento agradable.

La víctima indicó que se trataba de un hombre y una mujer de confianza. Sin embargo, estas personas aprovecharon el momento cuando Fuentes se quedó dormido para cometer el robo.

El sexagenario despertó de manera inesperada, por lo que los asaltantes lo golpearon manera violenta en la cabeza con una piedra. El impacto dejó al hombre inconsciente en cuestión de segundos.

Fue entonces cuando los agresores lo amordazaron y estrangularon mientras registraban el inmueble.

Huyeron con el dinero de su pensión

Tras revisar toda la casa, la pareja huyó del lugar con un teléfono celular y el dinero en efectivo correspondiente a la pensión del sexagenario.

Cerca de las 8:00 de la mañana de este miércoles, una sobrina de la víctima acudió a la casa y, al no obtener respuesta de su tío, decidió entrar.

La joven encontró al hombre gravemente herido y la vivienda desordenada, por lo que pidió ayuda a una unidad de Invialca que transitaba por la zona.

Poco después, un oficial de la Policía Municipal de Naguanagua se movilizó hasta el sitio para prestarle los primeros auxilios a la víctima y coordinar el traslado de emergencia en una ambulancia.

Ahora, José Manuel Fuentes se encuentra recluido en un centro asistencial bajo pronóstico reservado. El diagnóstico indicó que presenta una fractura de cráneo y de mandíbula como consecuencia de la agresión.

Los cuerpos de seguridad iniciaron las investigaciones pertinentes y se desplegaron para localizar a los dos sospechosos, quienes ya estarían plenamente identificados por ser allegados a la víctima.

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