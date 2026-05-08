Aprueban pagos para personal docente y administrativo este 8 de mayo: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia confirmó que el Sistema Patria aprobó los recursos para el pago de la primera quincena, este viernes 8 de mayo.

De acuerdo con las autoridades, la cancelación de la nómina está destinada a todo su personal docente, administrativo y obrero.

Se espera que en las próximas horas se habiliten las transferencias que corresponden a la primera quincena del mes.

Detalles sobre los depósitos de nómina

El cronograma de pagos para el personal administrativo y obrero inicia bajo el esquema habitual de cada mes. Estos depósitos llegan de manera progresiva a los beneficiarios según la institución donde laboran y el cargo que ocupan actualmente.

Las plataformas digitales ya procesan las transacciones para asegurar la disponibilidad de los fondos de forma inmediata.

Bono de Reconocimiento Profesional

Junto a la quincena, el Ejecutivo aprueba la entrega del Bono de Reconocimiento Profesional y Académico. Este beneficio económico busca incentivar al personal activo que posee títulos universitarios o cargos de alta responsabilidad dentro de la administración pública.

El monto que recibe cada trabajador depende estrictamente de su nivel de instrucción y de la tabla salarial vigente en su organismo. Los montos que circulan para este periodo se dividen de la siguiente manera:

30.681,00 bolívares

57.953,00 bolívares

63.310,00 bolívares

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTub