Reactor nuclear RV-1: ¿Qué pasará con el uranio venezolano que retiró EEUU?

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El reciente retiro del uranio altamente enriquecido del reactor experimental RV-1 en Venezuela abrió un nuevo capítulo en materia de seguridad nuclear internacional.

La operación, ejecutada con participación de Estados Unidos, organismos multilaterales y equipos técnicos de varios países, no solo marcó la extracción del material, sino que ahora genera una pregunta clave ¿qué ocurrirá con ese uranio una vez en territorio estadounidense?

La acción se enmarca en estrategias globales de no proliferación nuclear, orientadas a reducir riesgos asociados al almacenamiento y manejo de material considerado sensible. El proceso fue descrito como una operación coordinada de alta complejidad técnica y logística.

13,5 kilos de uranio bajo custodia internacional

Durante la operación se retiraron aproximadamente 13,5 kilogramos de uranio altamente enriquecido, que permanecían en instalaciones científicas vinculadas al reactor RV-1. El material fue asegurado bajo estrictos protocolos de seguridad y trasladado fuera de Venezuela en varias fases. El procedimiento incluyó:

Evaluación técnica del reactor

Embalaje especializado del material nuclear

Transporte terrestre hasta puerto venezolano

Envío marítimo hacia Estados Unidos

La operación fue supervisada por equipos técnicos internacionales y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con apoyo de especialistas venezolanos. Así fueron las palabras de Brandon Williams, administrador de la NNSA:

“El retiro seguro de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía otra señal al mundo de una Venezuela restaurada y renovada. Gracias al liderazgo decisivo del presidente Trump, los equipos dedicados sobre el terreno completaron en meses lo que normalmente habría tomado años”.

Una vez en territorio estadounidense, el uranio fue trasladado al complejo Savannah River Site, donde quedó bajo administración de la Oficina de Gestión Ambiental del Departamento de Energía de EEUU. Allí se iniciará su procesamiento bajo estándares de seguridad nuclear.

El objetivo principal es transformar el material en formas menos sensibles para su uso civil y científico, reduciendo cualquier riesgo de proliferación.

Qué pasará con el uranio venezolano

El destino del material ya está definido dentro del sistema nuclear estadounidense. Según las autoridades, el uranio será sometido a un proceso técnico especializado en la instalación H-Canyon, donde será tratado químicamente. El plan contempla:

Procesamiento del material nuclear en instalaciones seguras

Conversión a uranio poco enriquecido de alto ensayo (HALEU)

Uso potencial en programas de energía nuclear civil en EEUU

Un reactor con historia científica

El reactor RV-1 fue utilizado durante décadas para investigación en física y energía nuclear en Venezuela. Sin embargo, tras el cese de sus operaciones en 1991, el material nuclear restante quedó como excedente, lo que con el tiempo llevó a su clasificación como material de alto riesgo.

La existencia de uranio enriquecido por encima del 20 % fue uno de los factores clave para activar los protocolos internacionales de retiro.

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