Gobierno de Venezuela explica situación del Reactor nuclear RV-1: comunicado

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El Gobierno venezolano emitió un comunicado oficial para confirmar que el Reactor Experimental RV-1 permanece definitivamente clausurado.

La información fue difundida por el canciller Yván Gil y busca aclarar dudas sobre el estado actual de esta infraestructura científica ubicada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Las autoridades recalcaron que el reactor dejó de operar hace varias décadas y actualmente no desarrolla actividades nucleares experimentales.

El RV-1 representó durante años uno de los proyectos científicos más importantes del país y fue impulsado por el reconocido investigador Humberto Fernández-Morán.

Según el comunicado, el reactor culminó sus operaciones en 1991, dando paso a un proceso técnico orientado a garantizar el cierre seguro de la instalación.

Desde entonces, el sitio se mantiene bajo supervisión especializada para evitar cualquier riesgo ambiental o industrial.

Clausura acordada con organismos internacionales

En el texto oficial se detalla que Venezuela acordó en 1997 la clausura definitiva del reactor junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este paso permitió aplicar procedimientos internacionales de seguridad para el manejo de estructuras nucleares fuera de funcionamiento.

Las autoridades también explicaron que parte del material radiactivo permanece almacenado bajo estricta custodia técnica dentro del IVIC.

El Gobierno indicó que dichos componentes se encuentran en condición de desuso y bajo monitoreo constante, respetando las normas internacionales relacionadas con seguridad nuclear y protección ambiental.

Asimismo, el comunicado enfatiza que el reactor no genera energía ni realiza investigaciones activas vinculadas con procesos nucleares. La infraestructura permanece completamente inactiva y bajo control técnico permanente.

Con esta aclaratoria, el Ejecutivo busca ofrecer transparencia sobre el manejo de uno de los proyectos científicos más emblemáticos de Venezuela.

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