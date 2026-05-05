Gran Feria del Transporte en Caracas: dónde y qué productos ofrecerán

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La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, ha confirmado los detalles de la primera Gran Feria del Transportista a realizarse el proximo sábado 9 de abril en la cúpula del Poliedro de Caracas.

Se espera que tras esta edición en la capital, la feria se replique en los 23 estados del país.

Estamos creando soluciones y beneficios exclusivos para fortalecer el sector transporte. ¡Juntos potenciamos la Venezuela en Movimiento!", informó la ministra,

¿Qué productos y servicios ofrecerán?

La feria funcionará como un gran mercado mayorista para el sector, con productos de las 17 Tiendas del Transportista a nivel nacional y la participación de fabricantes e importadores.

Insumos Básicos: Cauchos (neumáticos) de diversas medidas, baterías de alto rendimiento y aceites/lubricantes.

Repuestos: Kits de frenos, filtros, correas y piezas críticas para motores.

Financiamiento Especial: Se ha anunciado un esquema de créditos de hasta 60 días para la adquisición de repuestos, coordinado a través de Fontur y el Banco de los Trabajadores (BDT) .

Atención Social: Jornadas de actualización de datos, registro en el sistema Patria para el subsidio de combustible y asesoría técnica.

La ministra recordó que los mismos precios solidarios estarán disponibles en las sedes fijas ubicadas en:

Caracas, Miranda, Aragua y Carabobo.

Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo.

Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Falcón

"Luego desde las 17 tiendas para los transportistas se ofrecerá la mejor oferta para los insumos de los vehículos", dijo Farias.

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