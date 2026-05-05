AN aprueba en primera discusión reforma a la Ley del TSJ: ¿Cuál es la propuesta de Jorge Rodríguez?

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Este martes 5 de mayo, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La aprobación se dio en sesión ordinaria como parte de la propuesta del día, cuyo propósito es optimizar los procesos judiciales y la estructura del organismo.

Esta reforma plantea la integración de 32 magistrados en sala plena, superando los 20 integrantes actuales.

Según la propuesta presentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la nueva estructura se distribuiría de la siguiente manera:

Cada una de las cinco salas quedaría integrada por cinco magistrados.

Se ampliaría para estar conformada por siete autoridades.

El objetivo de esta ampliación es fortalecer el sistema de justicia y modernizar su funcionamiento, permitiendo una mayor capacidad de respuesta ante los casos pendientes.

Celeridad y consenso político

Durante su intervención, Jorge Rodríguez destacó que esta modificación busca mejorar la celeridad judicial y reducir los retrasos en la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado a construir consensos con todos los sectores del hemiciclo.

“Queremos insistir en la búsqueda de consenso de diputadas y diputados, más allá de sus agendas o preocupaciones particulares, especialmente en un tema tan trascendental como la conformación del Tribunal Supremo de Justicia”.

Tras esta primera aprobación, la propuesta será remitida a la Comisión Permanente de Política Interior para su revisión técnica y el desarrollo de los informes correspondientes antes de su eventual sanción definitiva por parte del Poder Legislativo.

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