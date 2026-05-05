Plan económico activo: Delcy Rodríguez asegura abastecimiento y frena alza de precios

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El Gobierno nacional aseguró que el país mantiene niveles de abastecimiento estables, en medio de una estrategia orientada a fortalecer la economía interna.

Fue precisamente la presidenta encargada Delcy Rodríguez quien aseguró que la disponibilidad de productos ha mejorado en todo el territorio, lo que refleja avances en la distribución y comercialización de bienes esenciales.

“Evaluamos, además, la articulación de toda la cadena alimentaria desde los productores primarios y la agroindustria hasta el comercio para garantizar el abastecimiento y, lo más importante, que se respeten los precios para proteger el bolsillo de todos los venezolanos”.

Control de precios y lucha contra la especulación

El Gobierno mantiene una política activa de supervisión para evitar incrementos injustificados en los precios.

Las expectativas económicas para 2026 apuntan a un crecimiento significativo. Según estimaciones de la Cepal, el país podría alcanzar una expansión del 6,5%, lo que lo posicionaría como una de las economías con mejor desempeño en América Latina durante el año en curso.

Este escenario positivo se apoya en la recuperación progresiva de distintos sectores productivos y en el aumento de la actividad comercial.

Los indicadores recientes muestran un comportamiento favorable en el mercado interno. Durante el primer trimestre, la presencia de productos en anaqueles aumentó 9%, mientras que el consumo registró un crecimiento de 31,1% en el primer cuatrimestre.

Las autoridades también resaltan avances en la producción agrícola, especialmente en rubros clave para la alimentación. Entre los cultivos que muestran mejoras se encuentran:

Maíz

Arroz

Café

Leguminosas

Además, la presidenta encargada destacó los resultados obtenidos en este sector:

“Estamos viendo frutos en la siembra de maíz, arroz, café y leguminosas; pronto veremos mejores resultados para el pueblo venezolano”.

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