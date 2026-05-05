LO ÚLTIMO: AN debate este martes reforma de la Ley del TSJ

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La Asamblea Nacional (AN) convocó a una sesión ordinaria para este martes 5 de mayo de 2026 a las 2:30 p.m.

De acuerdo con la agenda publicada a través de sus redes sociales, el punto central del debate legislativo será el abordaje de la reforma de la ley orgánica que rige al máximo tribunal de la República.

Reforma de la Ley del TSJ

Los parlamentarios someterán a discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Nueva orden de condecoración "Aristóbulo Istúriz"

En el ámbito social y educativo, el Parlamento rendirá homenaje a la memoria del docente y dirigente político Aristóbulo Istúriz.

Durante la sesión se debatirá la creación de una nueva orden de condecoración que llevará su nombre, destinada a reconocer la trayectoria de educadores, líderes comunitarios y promotores del desarrollo social en el país.

Designación diplomática ante la UNESCO

Finalmente, el cuerpo legislativo abordará la autorización para designar a Ernesto Emilio Villegas Poljak como nuevo Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, Francia.

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