¿Subirán los precios? Fedeindustria fija posición sobre el impacto del ingreso de $240 en los comercios

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Este martes, el vicepresidente territorial de Fedeindustria, Jorge Hernández, aseguró que el sector empresarial asume con total responsabilidad la implementación del nuevo ingreso mínimo de 240 dólares para los trabajadores.

No obstante, advirtió que es crucial evitar que la medida desencadene una espiral inflacionaria que diluya el poder de compra de los ciudadanos.

Durante una entrevista en el programa “Al Aire”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el vocero gremial enfatizó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado para proteger la estabilidad económica del país en este segundo semestre de 2026.

En tal sentido, Hernández hizo un llamado directo a los empresarios para absorber el ajuste sin trasladar los costos al consumidor final.

"Nosotros estamos acogiendo este nuevo ingreso mínimo para el trabajador con total responsabilidad, entendiendo de que esto tampoco puede generar una espiral inflacionaria que convierta este nuevo ingreso salarial en sal de agua", aseveró.

El representante empresarial insistió en que el sector privado debe respaldar la medida "sin que eso signifique un aumento de precios" en los bienes y servicios .

Asimismo, el vicepresidente de Fedeindustria explicó que la sostenibilidad de este ingreso no depende únicamente de los patronos, sino de la disciplina fiscal del Estado:

A lo que explicó que el sector público debe garantizar que los recursos destinados a este incremento existan de manera real en las arcas del Estado.

Además, dijo que para que el dinero no se convierta en "sal de agua", es indispensable que el financiamiento de la medida esté plenamente respaldado por los ingresos del Tesoro Nacional, evitando la emisión de dinero sin respaldo que presione el tipo de cambio.

Del mismo modo, reiteró que esta escala de ingresos representa un punto de partida fundamental dentro de las mesas de diálogo social y laboral en las que Fedeindustria participa activamente, buscando fórmulas que equilibren el bienestar de la fuerza trabajadora con la capacidad operativa de las industrias venezolanas.

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