Onda Tropical N.° 1 llega a Venezuela: qué pronostica el Inameh

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Para este martes 5 de mayo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la Onda Tropical N.º 1 se desplaza hacia Venezuela.

Según los reportes de monitoreo, se encuentra al noreste de Guyana y se estima que toque territorio venezolano en las próximas horas.

Onda Tropical N.º 1 se desplaza hacia Venezuela: qué pronostica el Inameh

Es por ello que el pronóstico advierte que durante la mañana se prevé cielo mayormente nublado alternando con áreas fragmentadas en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, se espera nubosidad asociada a lluvias y lloviznas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Carabobo, Aragua, La Gran Caracas, Falcón y los Andes; y desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Apure y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Inameh indicó que en horas de la tarde y noche, se prevé incremento en el desarrollo nuboso, generando lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional.

De acuerdo con el pronóstico, en zonas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

Además, no se descartan lluvias o lloviznas en la región centro-norte costera y los llanos occidentales.

El resto del país se mantendrá parcialmente nublado y algunas áreas despejadas.

Mientras que para la Gran Caracas, el Inameh anuncia que durante la mañana predominará cielo despejado alternando con nubosidad del tipo estratiforme, incrementándose en horas de la tarde y noche, generando algunas lluvias en las zonas montañosas de la entidad.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 28°C.

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