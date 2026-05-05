Aumento salarial: ¿Qué abarca el acuerdo suscrito entre el gobierno, sindicatos y empresarios?

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Luego del anuncio del nuevo ingreso mínimo de $240 realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril, el coordinador de la Central Socialista de Trabajadores, Carlos López, informado que es el retorno a la formalidad técnica mediante el uso de tabuladores.

A diferencia de los aumentos lineales anteriores donde casi todos ganaban lo mismo, el punto central de este sistema es buscar la creación de un tabulador de ingreso.

Diferenciación por mérito: Establecer niveles de ingresos basados en la profesionalización, la antigüedad y la responsabilidad del cargo.

Recuperación del salario: Aunque inicialmente se habla de un "ingreso integral" (sueldo + bonos), el objetivo final es que estos montos se transformen progresivamente en salario real con incidencia en prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.

Empresa Privada

Por primera vez en años, existe un compromiso firmado entre Fedecámaras y Fedeindustria para que el ajuste no se quede solo en la administración pública:

El monto de $240 sirve como el nuevo referente mínimo legal que debe cumplir cualquier empresa en el país.

Los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación sobre el reconocimiento de primas y jerarquías también deberán servir de guía para los contratos colectivos del sector privado.

"El mismo 30 de abril se firmó un acuerdo en el cual se establece que los aumentos que acuerde el Estado deberán extenderse a la empresa privada. Lo firmó Fedecámaras y Fedeindustria", indicó López en una entrevista con la Anahí Arizmendi en Unión Radio.

El acuerdo contempla que el tabulador no será estático, sino que se ajustará bajo dos premisas:

Indexación: Se mantiene la política de indexación para evitar que la inflación devore el poder adquisitivo.

Dependencia económica: La mejora de las escalas salariales dentro del tabulador estará atada a la recuperación de los ingresos nacionales (principalmente por los nuevos acuerdos petroleros con EE. UU.).

"La idea es poco a poco recuperar un tabulador, que por ahora será de ingreso integral, pero que apunta a una recuperación de los tabuladores de salarios", explicó.

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