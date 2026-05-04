Hablan los expertos: ¿Puede haber otro aumento salarial este año?

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Tras los recientes anuncios en materia de ingresos, representantes de los sectores económico, sindical y empresarial han fijado posición sobre la necesidad de establecer una hoja de ruta clara que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionados en Venezuela de manera sostenible.

La economista Tamara Herrera advirtió sobre los riesgos de implementar medidas de justicia social que no están correctamente calculadas, señalando que estas deben ser sostenibles para no generar problemas graves al país.

Herrera enfatizó que, más allá del salario, es vital preparar el terreno económico para atender tanto a los trabajadores como a los pensionados.

"El camino urgente es un programa con fechas para decidir no solo niveles, sino mecanismos y gradualidad salarial.

No considerar la deuda social con los pensionados me parece una crueldad", afirmó la economista, aunque reconoció que aumentar el ingreso siempre es preferible a no realizar ningún ajuste.

Exigencias del sector sindical

Por su parte, José Elías Torres, representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuestionó la falta de respuestas gubernamentales ante las propuestas salariales presentadas en las mesas de negociación.

Torres señaló que, si el Gobierno afirma poseer recursos, debe explicar las razones por las cuales no se concreta un aumento del salario base.

La CTV y otras centrales han manejado cifras que consideran responsables y manejables dada la situación del país.

El objetivo principal en las mesas de diálogo sigue siendo encontrar una salida a la crisis salarial.

Los sectores sindicales exigen una contrapropuesta clara por parte del Ejecutivo ante los planteamientos de las centrales.

El diálogo como señal de avance

Desde la perspectiva empresarial, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, admitió que la actual política de ingresos aún no logra rescatar formalmente la figura del salario. No obstante, destacó como un avance positivo la celebración del quinto Foro del Diálogo Social la semana pasada.

Para Capozzolo, la participación de los trabajadores en estos encuentros es una señal contundente que ha permitido alcanzar acuerdos importantes, subrayando la relevancia de mantener dinámicas de concertación entre todos los actores involucrados.