TSJ incorpora a magistrados suplentes: así quedó conformada la junta directiva

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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficializó este lunes la incorporación de magistrados suplentes para cubrir las vacantes dejadas por ocho titulares jubilados.

Durante la sesión, se establecieron las nuevas autoridades que dirigirán el máximo juzgado y la distribución de los magistrados en las seis salas que lo conforman, mientras el Poder Legislativo avanza en el nombramiento de los cargos permanentes.

La magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez asumió la presidencia del órgano judicial. La acompañan en la directiva el magistrado Elías Rubén Bittar Escalona, designado como primer vicepresidente, y la magistrada Tania D’Amelio Cardiet, quien ocupa la segunda vicepresidencia.

¿Quiénes liderarán la Sala Constitucional?

La estructura transitoria se mantendrá activa en espera de que el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional culmine el proceso de selección de los nuevos magistrados titulares.

La Sala Constitucional pasó a estar bajo la dirección de Tania D’Amelio Cardiet, con el apoyo de Lourdes Suárez Anderson en la vicepresidencia. El grupo lo completan Michel Adriana Velásquez Grillet, Janette Trinidad Córdova Castro y Anabel Hernández.

Por su parte, la Sala Electoral es liderada por la actual presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. La vicepresidencia recayó en Fanny Beatriz Márquez Cordero, junto a Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.

En cuanto a la Sala Político Administrativa, la jefatura fue asignada a Jaime Jesús Báez Jiménez, con Juan Pablo Torres en la vicepresidencia y Luis Emilio Rondón como integrante.

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