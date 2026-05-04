Brigadas de Atención Integral a los Abuelos y Abuelas de la Patria: cómo funcionarán

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Tras el anuncio realizado por la presidencia encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril, arrancó formalmente el despliegue de las Brigadas de Atención Integral a los Abuelos y Abuelas de la Patria.

Estos equipos multidisciplinarios tienen como meta principal erradicar la vulnerabilidad en la población de la tercera edad mediante un abordaje directo en cada comunidad.

¿Quiénes integran estas brigadas?

El vicepresidente sectorial, Héctor Rodríguez, explicó desde el municipio Sucre que la estructura de estos equipos se basa en la combinación de experiencia técnica y fuerza social:

Personal Médico: Encargados de realizar diagnósticos casa por casa para identificar patologías y suministrar tratamientos según las dolencias de cada abuelo.

Movimiento de nietos y nietas: Integrado por jóvenes voluntarios que ofrecerán acompañamiento humano, ayuda en compras y labores del hogar.

Gobernaciones, alcaldías y ministerios trabajarán de forma coordinada con los circuitos comunales.

Alcance y alimentación garantizada

El plan operativo contempla el despliegue en más de 5.300 circuitos comunales a nivel nacional.

Desde la Comuna Gran Campo Rico, el también ministro de Educación indicó que uno de los puntos será la nutrición, donde se utilizarán los siguientes recursos:

Casas de Alimentación e Instituto Nacional de Nutrición.

Activación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en comunidades donde sea necesario reforzar la dieta de los adultos mayores. “Tenemos capacidad en todo el territorio para atender (…) que cada quien ponga su pedacito de recurso (…) Podemos garantizar en muy poco tiempo que ningún abuelo en Venezuela esté en situación de vulnerabilidad”, dijo.

Al respecto, en esta primera fase, las brigadas asistirán a los 234.000 adultos mayores que ya se encuentran registrados en el sistema.

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