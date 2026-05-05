Nuevo bono para la administración pública a través de Patria: ministro del Trabajo explica quiénes lo recibirán

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El ministro para el Trabajo, Carlos Castillo, informó que se ha implementado la entrega de un bono adicional orientado a cinco sectores específicos de la administración pública nacional.

Este beneficio funciona como un ingreso complementario basado en un escalafón de tablas técnicas.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas en entrevista con Circuito Onda, este ingreso se suma al monto de 240 dólares ya establecido y está dirigido exclusivamente a: Salud; Educación básica; Educación universitaria; Cuerpos policiales y Fuerzas Armadas.

Estrategia del Ingreso Integral vs. Salario

Castillo aclaró que este mecanismo no constituye salario, sino que forma parte de un método de ingreso integral diseñado para avanzar progresivamente hacia un aumento salarial formal.

"No es que no hay recursos para un aumento salarial y que esto va a quedar así siempre, no. Estamos utilizando este método porque en estos momentos no podemos aumentar el salario", indicó.

El titular de la cartera laboral explicó que aplicar un aumento de sueldo tradicional en las condiciones actuales dispararía la inflación, convirtiéndolo en un "salario falso" que erosionaría el poder adquisitivo de los trabajadores.

Finalmente, el ministro aseguró que el Gobierno nacional actúa con responsabilidad ante la actual situación de crisis y que se encuentran estudiando la materia, por lo que próximamente se darán a conocer aumentos salariales e información relevante para todo el país.