Economía

Dólar y euro BCV para el 5 de mayo: así se cotizarán las monedas oficiales

Por Yasmely Saltos
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 07:19 pm
Dólar y euro BCV para el 5 de mayo: así se cotizarán las monedas oficiales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigentes para el próximo 5 de mayo presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará en 490,04 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro se tasará en 574,03 bolívares.  

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América