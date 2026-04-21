Por la caída en la ventas: gasolineras premium toman esta medida

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Luego de una notable disminución en la afluencia de usuarios y el volumen de ventas, las estaciones de servicio anteriormente exclusivas para la modalidad "Super Premium" comenzaron a restablecer el expendio de combustible a un precio de 50 centavos de dólar por litro.

Según informó Noticiero Venevisión desde la estación de servicio de Las Mercedes, bajo la modalidad Super Premium (valorada en 1 dólar por litro), el flujo vehicular cayó de un promedio de 2.500 carros diarios a tan solo 500. La reducción del 80% en las operaciones motivó una mesa de negociación entre el gremio de estaciones de servicio y el Ministerio de Hidrocarburos.

Acuerdos y modalidades de pago

En tal sentido, Oscar Prosperi, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), anunció que se logró el restablecimiento de ambos tipos de combustible de forma inmediata. La operatividad se dividirá de la siguiente manera:

Gasolina Premium (50 centavos de dólar): aceptará todas las modalidades de pago, incluyendo bolívares a través de medios electrónicos y biométricos.

Gasolina Super Premium (1 dólar): el pago deberá realizarse única y exclusivamente en divisas en efectivo.

Plan Piloto Nacional

La estrategia de convivencia de ambos productos ya se ha implementado en 100 estaciones de servicio seleccionadas. Según informó el presidente de Fenegas, este formato funcionará como un plan piloto que se proyecta extender a todo el territorio nacional durante los próximos meses.

En el caso específico de la estación de servicio de Las Mercedes, la Gasolina Premium estará disponible en las islas 3, 4 y 5, mientras que la Super Premium se mantendrá en las islas 1 y 2.

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