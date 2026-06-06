Regresan al país más de 200 venezolanos repatriados desde EEUU: incluye 20 niños

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Este viernes 5 de junio arribó al país el vuelo número 157 dentro del marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

A bordo regresaron más de 200 venezolanos repatriados desde Estados Unidos (EEUU), entre ellos 20 niños menores de edad.

Vuelo N° 157

De acuerdo con las redes sociales de la misión vuelta a la patria este vuelo proviene exactamente desde el paso Texas en Estados Unidos.

Asimismo, señala que regresaron a Venezuela un total de 208 venezolanos entre ellos 17 mujeres 171 hombres 12 niñas y ocho niños.

Plan Vuelta a la Patria

Los 208 venezolanos que retornaron este viernes desde la ciudad de El Paso, en Texas (EEUU), fueron recibidos "con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación".

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