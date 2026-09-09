Repsol ratifica inversión en Venezuela para incrementar la producción de gas y petróleo

Suscríbete a nuestros canales

La multinacional energética española Repsol reafirmó su permanencia operativa en territorio venezolano mediante el desarrollo de proyectos orientados al incremento en la extracción de hidrocarburos y la generación de gas natural. La postura de la corporación fue ratificada por su consejero delegado, Josu Jon Imaz, durante su intervención en el evento especializado "XI Foro Energía" organizado por el portal El Economista.

El máximo ejecutivo de la firma petrolera enfatizó que la compañía se encuentra plenamente comprometida con las actividades extractivas en el país sudamericano, destacando leves signos de recuperación en el entorno socioeconómico local que han permitido impulsar la producción de crudo, recurso fundamental para la recaudación fiscal de la nación.

Imaz resaltó la importancia estratégica que posee el trabajo conjunto de Repsol con la italiana Eni en la extracción de gas natural, renglón en el cual ambas corporaciones cubren cerca del 60% del suministro que alimenta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De acuerdo con el directivo, este aporte resulta determinante para garantizar la estabilidad operativa del servicio energético y prevenir contingencias en la infraestructura nacional.

Finalmente, el vocero empresarial reiteró la disposición de la energética ibérica de mantener los planes de inversión orientados al fortalecimiento operacional de sus yacimientos, con el propósito de elevar los volúmenes de producción de hidrocarburos y sostener la oferta energética en la región.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube