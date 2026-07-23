¿Se puede reconstruir en La Guaira?: Esto dicen los ingenieros

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Tras los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron principalmente al estado La Guaira, surge la interrogante ¿Se puede volver a construir en esa entidad?

Al respecto, el ingeniero estructural Óscar González no es imposible volver a construir edificaciones en la región costera siempre y cuando se haga un estudio detallado del suelo y se implemente soluciones de ingeniería adaptadas a la zona.

Añadió que lo importante es que se construyan edificaciones acordes al comportamiento de suelos y con las investigaciones técnicas adecuadas.

Algunos ingenieros internacionales coinciden con Morales en que se puede volver a reconstruir en La Guaira.

El Israelí Avi Cohen señaló que no hay un impedimento para reconstruir en La Guaira. Al igual que Morale manifestó que se deben hacer estudios detallados del suelo y cumplir estrictamente las normas de construcción adecuadas al tipo de suelo del Litoral, caracterizado por su vulnerabilidad sísmica y aluvional debido a las pendientes del cerro El Ávila.

“Hoy existen tecnologías avanzadas que permiten edificar incluso en terrenos complejos. La ciencia está disponible; la clave es aplicarla correctamente”, señaló.

Por su parte, el ingeniero Japonés Kit Miyamoto aseguró que es posible volver a reedificar La Guaira con una supervisión de obras adecuada y el cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente.

Durante una visita al país y la inspección de las construcciones afectadas, Miyamoto destacó que hubo eficiencias en la colocación del acero de refuerzo en el concreto, principalmente en columnas y fundaciones, donde algunas barras no alcanzaban la profundidad requerida para garantizar adecuado desempeño estructural.

Por esta razón reiteró que la supervisión técnica es imprescindible para disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones.

Igualmente, manifestó que el terreno donde se construyeron los edificios es blando lo que amplifica las ondas sísmicas y aumentan el movimiento que experimentan las estructuras durante un terremoto.

Sin embargo, acotó que esto nos es impedimento a la hora del volver a construir.

Una visión distinta

En entrevista a Unión Radio el geólogo Javier Llerena describió por qué los suelos de La Guaira no son aptos para construir edificios altos.

El profesional explicó que el suelo de La Guaira “está compuesto por sedimentos aluvionales, no son arcillosos, no aptos para la construcción”.

Ante esta situación Llerena recomendó “hacer una excavación para determinar cuál parte del terreno está conformada por roca dura” y aprovechar los mismos para la reedificación.