El Ejecutivo venezolano formalizó este sábado 28 de noviembre la eliminación de la visa como exigencia migratoria para los ciudadanos provenientes de Panamá, disposición que fue comunicada por el ministro para Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, mediante su perfil oficial en la red social X.

​Al detallar el alcance de la resolución, el jefe de la diplomacia venezolana subrayó que esta iniciativa, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, apunta a "fortalecer las relaciones bilaterales, facilitar la movilidad entre ambas naciones y promover el turismo, la cooperación y la integración regional".

​Impulso al turismo y conectividad con Nueva Esparta

​La decisión administrativa responde a la directriz impartida el viernes por la propia mandataria durante su participación en el acto conmemorativo por el 56.° aniversario de Consecomercio y el Día Nacional del Comercio y los Servicios, escenario en el que instruyó a la Cancillería suprimir el visado para atraer visitantes internacionales y posicionar al país como plaza turística.

​En esa misma intervención, Rodríguez valoró positivamente la apertura de las operaciones aéreas de la aerolínea Copa Airlines desde territorio panameño con destino al estado Nueva Esparta, ruta que refuerza el flujo de viajeros hacia la región insular venezolana.

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