Viajes aéreos en junio: Aeropostal revela su programación de vuelos

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Aeropostal Alas de Venezuela dio a conocer su programación de vuelos para el mes de junio, ofreciendo conexiones entre Caracas, Porlamar y Valencia para quienes necesiten viajar por trabajo, turismo o asuntos personales.

Rutas disponibles durante el mes

La aerolínea mantendrá operaciones regulares en distintas fechas de la semana con itinerarios que enlazan algunos de los principales destinos nacionales. Vuelos regulares:

Caracas – Porlamar

Porlamar – Valencia

Valencia – Porlamar

Porlamar – Caracas

Estas frecuencias estarán disponibles en días específicos, incluyendo domingos, jueves, lunes y viernes, según la ruta seleccionada.

Servicios especiales entre Caracas y Porlamar

Además de los vuelos regulares, Aeropostal contará con operaciones especiales los martes y miércoles para reforzar la conectividad entre la capital venezolana y la isla de Margarita.

Rutas especiales:

Caracas – Porlamar

Porlamar – Caracas

La compañía destacó que continúa apostando por ofrecer traslados con estándares de seguridad, comodidad y puntualidad, buscando brindar opciones accesibles para los pasajeros que se movilizan dentro del país.

Canales de atención para reservaciones

Los interesados en adquirir boletos o solicitar información pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

Call Center: 0500-2846637 y 0212-2663121

WhatsApp: +58 422-7153913

Oficinas comerciales: atención presencial para consultas y reservas

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