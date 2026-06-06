Viajes aéreos en junio: Aeropostal revela su programación de vuelos

Aeropostal Alas de Venezuela dio a conocer su programación de vuelos para el mes de junio, ofreciendo conexiones entre Caracas, Porlamar y Valencia para quienes necesiten viajar por trabajo, turismo o asuntos personales.
Rutas disponibles durante el mes
La aerolínea mantendrá operaciones regulares en distintas fechas de la semana con itinerarios que enlazan algunos de los principales destinos nacionales. Vuelos regulares:
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Caracas – Porlamar
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Porlamar – Valencia
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Valencia – Porlamar
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Porlamar – Caracas
Estas frecuencias estarán disponibles en días específicos, incluyendo domingos, jueves, lunes y viernes, según la ruta seleccionada.
Servicios especiales entre Caracas y Porlamar
Además de los vuelos regulares, Aeropostal contará con operaciones especiales los martes y miércoles para reforzar la conectividad entre la capital venezolana y la isla de Margarita.
Rutas especiales:
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Caracas – Porlamar
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Porlamar – Caracas
La compañía destacó que continúa apostando por ofrecer traslados con estándares de seguridad, comodidad y puntualidad, buscando brindar opciones accesibles para los pasajeros que se movilizan dentro del país.
Canales de atención para reservaciones
Los interesados en adquirir boletos o solicitar información pueden comunicarse a través de los siguientes medios:
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Call Center: 0500-2846637 y 0212-2663121
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WhatsApp: +58 422-7153913
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Oficinas comerciales: atención presencial para consultas y reservas
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