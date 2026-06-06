Viajes

Viajes aéreos en junio: Aeropostal revela su programación de vuelos

Aeropostal amplía las alternativas de transporte aéreo durante junio.

Por Jessica Molero
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 12:00 pm
Aeropostal
Foto: Cortesía

Aeropostal Alas de Venezuela dio a conocer su programación de vuelos para el mes de junio, ofreciendo conexiones entre Caracas, Porlamar y Valencia para quienes necesiten viajar por trabajo, turismo o asuntos personales.

Rutas disponibles durante el mes

La aerolínea mantendrá operaciones regulares en distintas fechas de la semana con itinerarios que enlazan algunos de los principales destinos nacionales. Vuelos regulares:

  • Caracas – Porlamar

  • Porlamar – Valencia

  • Valencia – Porlamar

  • Porlamar – Caracas

Estas frecuencias estarán disponibles en días específicos, incluyendo domingos, jueves, lunes y viernes, según la ruta seleccionada.

Servicios especiales entre Caracas y Porlamar

Además de los vuelos regulares, Aeropostal contará con operaciones especiales los martes y miércoles para reforzar la conectividad entre la capital venezolana y la isla de Margarita.

Rutas especiales:

  • Caracas – Porlamar

  • Porlamar – Caracas

La compañía destacó que continúa apostando por ofrecer traslados con estándares de seguridad, comodidad y puntualidad, buscando brindar opciones accesibles para los pasajeros que se movilizan dentro del país.

Canales de atención para reservaciones

Los interesados en adquirir boletos o solicitar información pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

  • Call Center: 0500-2846637 y 0212-2663121

  • WhatsApp: +58 422-7153913

  • Oficinas comerciales: atención presencial para consultas y reservas

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