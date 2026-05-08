¿A qué sabe Venezuela? La pregunta que buscan responder Bancamiga y Mastercard con su libro "Sabores del alma"

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El libro "Sabores del alma: universos culinarios entre el origen y la vanguardia" fue presentado este jueves 7 de mayo en la Quinta Esmeralda, en Caracas.

Este trabajo contempla las historias de varios chefs reconocidos internacionalmente con estrellas Michelin luego de explorar ingredientes criollos en sus recetas.

Las autoridades de Bancamiga, Mastercard y todas las personas que trabajaron para hacer este proyecto posible realizaron el bautizo del libro.

Foto: David Urdaneta.

El presidente de la junta directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, recalcó que los venezolanos cuando salen del país añoran todo lo que representa a Venezuela, pero especialmente la comida. Queríamos traer a esa gente de afuera para que se cruzara con nuestra experiencia y sabores locales".

Detalló que existe un panorama muy interesante relacionado con la gastronomía venezolana, desde la producción hasta el plato final.

"Tú sabes que uno se va enterando diariamente, por ejemplo, que trajiste un chef y el chef utilizó unos productos venezolanos y te sorprende que un chef con dos estrellas Michelin de España use un cacao venezolano, pero que no lo use procesado como chocolate, sino como cacao puro o haya usado un titiaro y lo haya convertido en un postre exquisito, te sorprende", expresó.

Foto: David Urdaneta.

Asimismo, agregó que sorprende aún más cuando, además de conocer todo el origen y el proceso que llevó a tener un producto de calidad, se conoce que muchos de los maestros de la cocina de gran reconocimiento internacional quieren utilizar estos productos para sus recetas.

"Es poder descubrir el origen, la evolución, la manera en que esos productores venezolanos lograron convertir algo artesanal en una exquisitez que está en manos de unos chefs internacionales", recalcó Elarba.

Foto: David Urdaneta.

Por su parte, la editora del libro, Giuliana Chiappe, explicó que con esta propuesta se quería "dejar en alto a la gastronomía de Venezuela", así como mostrar que los chefs con estrellas Michelin que han visitado el país "han encontrado en Venezuela un escenario maravilloso con sus ingredientes fabulosos".

Detalló que estuvieron cerca de un año trabajando en la elaboración del libro, seleccionando a las personas que entrevistarían para lograr esa representación de la gastronomía venezolana en cada una de sus páginas. "Al final, es un libro que tiene un eje conductor muy bonito y muy conmovedor, que yo digo: si tú eres venezolano, cuando leas las partes de los venezolanos, te vas a sentir orgulloso; y cuando leas las partes de los chefs extranjeros, te vas a sorprender muchísimo".

A juicio de Chiappe, el mejor aporte de este libro para el país es el registro, que exista "un pedacito del alma de la gastronomía venezolana que se pueda tomar en sus manos y leerlo".

Foto: David Urdaneta.

Passion Card

Bancamiga y Mastercard presentaron esta semana la primera Passion Card de Venezuela: la Tarjeta de Débito Sabores del Alma.

“Esta tarjeta nace de la convicción de que el disfrute, cuando está bien pensado, también puede ser una forma de conexión cultural. Más que un instrumento, es una invitación a acercarse a propuestas gastronómicas que privilegian el criterio, la calidad y la emoción, reforzando ese vínculo silencioso entre quienes crean, quienes acompañan y aquellos que se sientan a la mesa con genuino interés”, señaló Elarba.

Foto: David Urdaneta.

Durante el lanzamiento del libro "Sabores del Alma", el presidente de la junta directiva de Bacamiga describió los beneficios de este nuevo instrumento financiero.

"La verdad, el tema gastronómico no solamente es por lo sabroso que es comer ni nada de eso, sino que la tarjeta que hoy se lanza, la de Passion Card de Mastercard, es básicamente para poder canalizar desde el punto de vista financiero eso que nos gusta a todos, que es poder tener el gusto por la comida, los sabores, lo agradable que es ir a un sitio y que te den alguna atención diferenciada respecto a los de los demás y, en este caso, esta tarjeta, además de los beneficios que te va a dar, conecta el sentir de la gente con la gastronomía con todos los mecanismos financieros que alrededor de eso existen", indicó.

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