Bancamiga fortalece el sistema de salud con la rehabilitación de quirófanos en el Hospital Dr. Domingo Luciani

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Bancamiga realizó los trabajos de reparación y mantenimiento especializado del sistema de climatización en el área de quirófanos del Hospital Dr. Domingo Luciani, de Caracas.

Esta acción social permite restituir las condiciones óptimas de temperatura y asepsia necesarias para la realización de intervenciones quirúrgicas, asegurando que el centro asistencial mantenga su capacidad operativa en beneficio de miles de pacientes que acuden a esta institución.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, señaló que “la recuperación del sistema de aire acondicionado no es solo una mejora de infraestructura. Representa un paso crucial para garantizar el derecho a la salud de quienes más lo necesitan”.

Al optimizar estos espacios del hospital, la institución financiera contribuye directamente a reducir los tiempos de espera para cirugías y a ofrecer un entorno seguro tanto para el personal médico como para los pacientes.

Elarba recalcó que para el banco “la responsabilidad social es un pilar que nos conecta con las necesidades reales de los venezolanos. Entendemos que apoyar al Hospital Domingo Luciani es apoyar la vida y el futuro de nuestra gente, facilitando que el acceso a la salud sea una realidad eficiente y segura para todos”.

La ejecución de la obra incluyó el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de enfriamiento; la sustitución de componentes y la optimización del sistema eléctrico vinculado a la climatización de la zona quirúrgica.

Con esta nueva acción, Bancamiga reafirma su rol como empresa socialmente responsable, invirtiendo en proyectos que generan un impacto positivo y sostenible en la calidad de vida de los venezolanos, apoyando la labor que realizan los centros de salud públicos del país.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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