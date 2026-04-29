Bancamiga blinda su operatividad con estándares internacionales

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En un entorno financiero que exige un rigor absoluto y transparencia demostrable, Bancamiga ha consolidado la prevención en cada uno de sus procesos, elevando su cultura de administración de riesgo.

En rumbo a sus primeros 20 años, Bancamiga demuestra que el pilar fundamental de su seguridad nace desde la más alta jerarquía corporativa. Su Junta Directiva, presidida por el doctor José Simón Elarba, ha priorizado e invertido de manera contundente en materia de cumplimiento y prevención, demostrando una preocupación proactiva por blindar al banco frente a los desafíos globales. Hay un compromiso total con la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

“El respaldo, la visión y la inversión de la Junta Directiva marcan la diferencia operativa. Es una declaración de principios que permite actuar con total independencia, recursos de última generación y máxima rigurosidad”, indicó Elarba.

Esta voluntad y liderazgo tienen un objetivo único e innegociable: resguardar el patrimonio de los ahorristas con la seriedad, la responsabilidad y el respeto que su confianza amerita.

Un motor de prevención

Para materializar este nivel de protección patrimonial, la entidad mantiene operativo y en constante evolución un robusto Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR). Este conjunto de políticas, normas y procedimientos funciona como el núcleo del "escudo institucional" del banco, permitiendo identificar, medir, controlar y mitigar de forma anticipada cualquier exposición, asegurando una trazabilidad financiera en cada transacción de la red.

La arquitectura de prevención de Bancamiga está en proceso de adecuación a los estándares internacionales, necesarios para operar en el entorno global de la banca, garantizando que las políticas contra la legitimación de capitales estén perfectamente ajustadas con las mejores prácticas y lineamientos del primer mundo.

En el ámbito regulatorio nacional adecúa su operatividad a toda la normativa prudencial vigente, cuyo acatamiento permitirá que Bancamiga supere constantemente los parámetros exigidos por el ente regulador, demostrando una política de tolerancia cero frente a operaciones irregulares.

Modernización tecnológica y de procesos

Su Sistema Integral de Administración de Riesgos ha sido sometido a un profundo proceso de modernización, rediseñando sus flujos de trabajo para hacerlos más ágiles, eficientes y robustos frente a las nuevas dinámicas de la economía digital. Sin embargo, la mejor tecnología requiere del talento humano más especializado.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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