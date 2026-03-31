Así trabajará el Teleférico Warairarepano en Semana Santa: horario especial y tarifas

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El Sistema Teleférico Warairarepano hizo oficial su cronograma de operaciones correspondiente al asueto de Semana Santa, que incluye un horario especial a partir de este lunes.

La planificación establecida por la institución para la presente temporada se divide en dos bloques horarios, dependiendo de la cercanía con los días principales de la conmemoración religiosa:

Del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril: El sistema iniciará sus operaciones a las 12:00 m. y finalizará la jornada a las 7:00 p. m.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril: La apertura se adelantará a las 10:00 a. m., manteniendo el cierre de actividades a las 7:00 p. m.

"Ven con tu familia y amigos a disfrutar del mejor clima y la mejor vista de Caracas en la Semana Mayor", señaló el Sistema Teleférico Warairarepano en sus redes sociales.

Tarifas y tipos de boletos

Asimismo, según informó el diario El Universal, los costos actuales para disfrutar del telefético se mantendrá de acuerdo con el perfil del usuario:

Entrada general: $ 10.

Niños (7 a 12 años): $ 5.

Turista internacional: $ 30.

Solo descenso: $ 5 (aplica para usuarios que realizan el ascenso por caminerías).

Acceso a caminerías: $ 4 (no incluye el viaje de retorno en cabina).

El sistema mantiene la política de gratuidad para menores de 6 años y adultos mayores (mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60 años), informó BancayNegocios. Por otro lado, se ofrecen opciones de transporte privado: la Cabina VIP (4 personas) tiene un costo de $ 60, mientras que la Cabina Visión Extrema (6 personas) se ubica en $ 80.

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