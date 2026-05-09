¡Atento! Cierre parcial en varias calles de Chacao este 09 de mayo: conoce el horario

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Este viernes, la alcaldía de Chacao informó que para el sábado 09 de mayo varias vías en el municipio estarán cerradas parcialmente.

A través de sus canales oficiales, difundió la lista de vías cerradas y el horario del cierre.

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Cierre parcial en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía, este cierre parcial de vías se debe al recorrido religioso Vía Lucis de la parroquia San José de Chacao que se llevará a cabo en horas de la noche.

En este sentido indica que las calles parcialmente cerradas serán las siguientes:

Avenida Mohedano

Calle Páez

Calle Bolívar

Calle Sucre

Avenida Uslar Prietri

Asimismo, señala que el recorrido iniciará a las 7 de la noche en la avenida Mohedano, donde también finalizará el Vía Lucis.

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