Tránsito

¡Atento! Cierre parcial en varias calles de Chacao este 09 de mayo: conoce el horario

Por Selene Rivera
Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 12:00 am
¡Atento! Cierre parcial en varias calles de Chacao este 09 de mayo: conoce el horario
Foto: Chacao

Este viernes, la alcaldía de Chacao informó que para el sábado 09 de mayo varias vías en el municipio estarán cerradas parcialmente.

A través de sus canales oficiales, difundió la lista de vías cerradas y el horario del cierre.

Cierre parcial en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía, este cierre parcial de vías se debe al recorrido religioso Vía Lucis de la parroquia San José de Chacao que se llevará a cabo en horas de la noche.

En este sentido indica que las calles parcialmente cerradas serán las siguientes:

  • Avenida Mohedano
  • Calle Páez
  • Calle Bolívar
  • Calle Sucre
  • Avenida Uslar Prietri

Asimismo, señala que el recorrido iniciará a las 7 de la noche en la avenida Mohedano, donde también finalizará el Vía Lucis.

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