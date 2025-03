Barberos callejeros ofrecen servicios solidarios en Fuerzas Armadas: mantienen limpia y segura la zona

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez es más frecuente ver en las calles de Caracas a barberos, peluqueras y estilistas; sin embargo, su trabajo en algunas zonas no solo consiste en hacer cortes de cabello, sino que además han comenzado a unir fuerzas para exhibir una ciudad más limpia y organizada.

Este es el caso de quienes laboran bajo el puente de Fuerzas Armadas, se trata de un grupo numeroso de barberos, peluqueras y estilistas que han acondicionado el lugar como barberías y salones de belleza callejeros.

La zona que años atrás servía para concentrar delincuencia, vicios y basura, ahora es un espacio limpio, iluminado y ocupado por personas que quieren trabajar y ganarse la vida de forma honesta.

Así lo explicó el barbero Javier Rodríguez, vocero de la Cooperativa Barberos Unidos, quien detalló que esta iniciativa surgió hace varios años por un grupo de jóvenes que querían trabajar y consiguieron en este lugar la oportunidad de emprender y darle trabajo a otras personas.

"La motivación fue la necesidad, la voluntad de hacer algo y de emprender. Este era un espacio que estaba en abandono, ocupado por personas que estaban en drogadicción o en situación de calle, entonces nosotros una oportunidad en un espacio que podíamos rehabilitar y aprovechar para servir a la comunidad", explicó Rodríguez.

Detalló que se encargaron de hacer limpieza, construir los pisos, pintar el espacio, instalar lo necesario para contar con iluminación y acondicionarlo para tener un sitio apto para atender a sus clientes.

Con respecto a los precios, Rodríguez mencionó que los cortes para caballeros cuestan desde los 5 dólares. Detalló que, pese a encontrarse en la calle, cuentan con todos los productos y el servicio de calidad que cualquier cliente puede recibir en una barbería.

También mencionó que recibieron apoyo por parte del gobierno local, lo que les ha permitido tener espacios adecuados para ofrecer sus servicios y contar con un depósito donde guardan todos sus instrumentos de trabajo.

Por su parte, la peluquera y técnico en cejas y pestañas, Angélica Palacios, precisó a 2001 que comenzó a trabajar bajo el puente de fuerzas Armadas en sociedad con otras tres mujeres.

"Empezamos con una mesa, una silla y gracias a Dios, nuestro emprendimiento creció. Ya cada quien está con su emprendimiento y, a raíz de esta iniciativa, ahora las personas que antes no pasaban por aquí, ahora se están atendiendo con nosotras", dijo.

De acuerdo con Palacios, los precios de los cortes de cabello para damas van desde los 5 dólares; mientras que el diseño y depilación de cejas cuesta 5 dólares y pestañas en 6 dólares. "También tenemos un combo de cejas y pestañas en 10 dólares", indicó.

Sobre sus promociones sumó: "Tenemos laminados de cejas en 10 dólares y el lifting de pestañas en 10 dólares".

Barberos y peluqueras ofrecen precios solidarios a adultos mayores

Javier Rodríguez mencionó que los barberos y peluqueras que laboran en este espacio de Caracas han decidido ayudar a los ciudadanos con los recursos que pueden y, para ello, ofrecen precios solidarios a adultos mayores y hacer labor social con personas de bajos recursos.

"A las personas mayores, de la tercera edad, les cobramos 2 o 3 dólares. También hacemos labor social, de repente 'fulanita' no tiene como afeitar a un niño, viene, nos comenta y nosotros un día de poca afluencia los afeitamos gratis", señaló el barbero.

Por su parte, Angélica Palacios, declaró que las estilistas en el lugar también ofrecen precios especiales para personas mayores.

"A las personas de la tercera edad no les puedo cobrar una tarifa elevada, en mi particular les cobro 3 dólares, nos enfocamos más en ellos, los apoyamos, porque no están en capacidad de pagar más de eso", sostuvo la estilista.

