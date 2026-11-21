El Sistema Patria activó este sábado 21 de noviembre de 2026 una doble jornada de desembolsos dirigida al sector laboral del país. De acuerdo con los canales oficiales de información social, la plataforma digital comenzó la entrega simultánea del Bono de Corresponsabilidad y Formación y del Ingreso Integral de los Trabajadores, correspondientes al mes en curso.

Detalles



En el caso del Bono de Corresponsabilidad y Formación, la asignación alcanza un monto de 44.450,00 bolívares y beneficia de manera directa al personal docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación en formación. Este aporte forma parte de los complementos mensuales que reciben los empleados de la administración pública que desempeñan roles específicos dentro de las instituciones del Estado. Paralelamente, el sistema procesa el depósito del Ingreso Integral de los Trabajadores para ampliar la cobertura económica de los empleados activos en esta fecha.

Mensaje de texto



Los ciudadanos que resultan favorecidos reciben el aviso inmediato de acreditación mediante un mensaje de texto desde el número corto 3532, así como a través de una notificación en la aplicación móvil veMonedero. En el registro del monedero digital aparece el concepto oficial "Bono para el personal Docente del Ministerio de Educación en formación" junto al abono exacto de 44.450,00 bolívares.



Para movilizar el dinero hacia la banca nacional, los titulares de las cuentas deben cumplir tres pasos sencillos dentro de la plataforma:



1. Aceptación del bono: ingresar con usuario y contraseña al portal oficial del Sistema Patria, entrar en la pestaña "Protección Social" y pulsar la opción para aceptar el beneficio asignado.

2. Solicitud de transferencia: abrir el apartado "Monedero", marcar "Retiro de fondos", escoger la cuenta bancaria afiliada a nombre del beneficiario y confirmar el monto exacto.

3. Verificación bancaria: aguardar el procesamiento de la operación, pues los recursos caen en la cuenta destino en un plazo estimado de 24 a 48 horas hábiles.



Las autoridades de la plataforma recuerdan a los usuarios mantener sus datos laborales y bancarios actualizados dentro del perfil personal para garantizar la recepción oportuna de cada estipendio mensual y evitar demoras al momento de retirar los fondos hacia sus cuentas corrientes o de ahorro.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube