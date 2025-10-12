Cantv informa sobre problemas en servicios de telecomunicaciones este 12 de octubre: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó este domingo 12 de octubre que sus servicios de telecomunicaciones presentan afectaciones.

A través de sus redes sociales, Cantv compartió los detalles y expresó agradecimiento a los usuarios mientras el personal atiende la falla.

Cantv informa sobre problemas en servicios de telecomunicaciones

"#12Oct #CantvInforma afectación de los servicios de telecomunicaciones en la Urb. La Sorpresa, municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, motivado a labores técnicas programadas en central que sirve a esta localidad. La Empresa agradece la comprensión de los usuarios mientras avanzan los trabajos del personal especializado en la entidad", precisó en su cuenta oficial de Telegram.

Cuatro alternativas para reportar una avería en Cantv

Página web

Para hacer un reporte a través del portal web de la compañía de telecomunicaciones, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la web de CANTV y ubica la opción Reporta tu avería.

En esa opción te figurará lo siguiente:

Reporte de avería telefónica

Reporte de avería de internet

Reporte de avería mixta.

En cualquiera de las tres opciones, se te solicitará lo siguiente: número telefónico a reportar, número de teléfono celular y correo electrónico.

Finalmente, tras seguir las indicaciones de validación, habrás conseguido con éxito el reporte.

Asistente virtual

Primero, ingresa a la página web de CANTV.

En la esquina inferior derecha se encuentra Cati, la asistente virtual que se encuentra parpadeando constantemente.

Al hacer clic sobre ella, se desplegará un menú con la opción iniciar chat. Presiona allí.

Luego, tienes que hacer lo siguiente:

Luego, tienes que hacer lo siguiente: Usuario Cantv > enviar.

Número telefónico > Enviar.

Respuesta de Cati: Indícame a cuál producto está asociado tu requerimiento (telefonía, internet o televisión).

Al finalizar esta secuencia, Cati finalmente responderá que, para reportar la avería, se debe presionar el siguiente enlace, mensaje en el que se debe hacer clic para que redirija al usuario a la sección de reporte de averías de la página.

Mensaje de texto (SMS)

Asimismo, puedes reportar tus problemas en la línea telefónica o de internet enviando un SMS al número 22688.

Para reportar averías de línea telefónica, el mensaje debe ser de esta forma: escribir Avería teléfono, sin tildes.

Luego, dejar un espacio y escribir el número telefónico junto con el código de área. Ejemplo: Avería teléfono 0212 XXX XXXX 0424 XXX XXXX.

En el caso de reportes por problemas con internet, el mensaje es prácticamente igual, solo cambia la primera parte. Ejemplo: Avería internet 0212 XXX XXXX 0426 XXX XXXX.

Finalmente, si el usuario desea conocer en qué estado se encuentra la avería que reportó, debe enviar un mensaje al 22688 con la siguiente estructura.

Escribir la palabra estatus y dejar un espacio; escribir la palabra avería.

Nuevamente, dejar un espacio y colocar el número telefónico con el código de área. Ejemplo: Estatus avería 0212 XXX XXXX.

Escribir telefonía, internet o televisión en el chat.

Respuesta de Cati: «Dime si me estás contactando por solicitud, soporte técnico, información o reclamo asociado a tu servicio».

Escribir soporte en el chat.

Respuesta de Cati: «Aquí puedes reportar y consultar el estatus de tu avería».

Escribir “avería” en el chat.

WhatsApp

Por otro lado, cuando el servicio de internet Cantv está caído, puedes comunicarte por WhatsApp a través de los siguientes números:

Distrito Capital: 0416-6260234

La Guaira: 0416-6260336

Miranda: 0416-6260439

Aragua: 0416-6052238

Carabobo: 0416-6052184

Guárico: 0416-6110381

Apure: 0416-6052531

Barinas: 0416-6734098

Táchira: 0416-6769919

Mérida: 0416-9711141

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube