Carnet de discapacidad en Venezuela: cúales son los requisitos necesarios y dónde tramitarlo

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El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), otorga la certificación necesaria para acceder a los programas de apoyo social del Estado venezolano.

Los ciudadanos interesados deben cumplir un proceso administrativo previo que valida su condición de salud ante las instituciones correspondientes.

Este trámite también permite completar el registro en el Sistema Patria para recibir los aportes económicos directos y las ayudas técnicas asignadas por las autoridades.

Pasos y documentos para tramitar el certificado de discapacidad

La primera fase exige la asistencia presencial a cualquiera de las sedes nacionales del Conapdis.

El solicitante consigna una fotocopia de la cédula de identidad junto a un informe médico formal expedido por un especialista. Este documento debe especificar el tipo de sangre, alergias, estatura y peso del paciente para que el personal califique y clasifique el grado de discapacidad.

Registro en el Sistema Patria y aplicación VeQR para el carnet de la patria

Al obtener el documento de certificación, la persona ingresa al portal web del Sistema Patria con su usuario y clave. Luego descarga la aplicación VeQR en un teléfono celular con sistema operativo Android.

En la plataforma selecciona la opción destinada a personas con discapacidad para escanear el código del carnet de la patria o introducir el número de cédula de identidad.

Confirmación de datos personales y asignación del bono

El usuario completa los campos con sus datos de contacto, número telefónico y la confirmación sobre el certificado emitido. En este paso señala si requiere ayudas técnicas o asistencia especial.

Una vez que el sistema procesa la información y envía la notificación de aprobación, el beneficiario accede nuevamente al sitio web de Patria, entra a la sección de protección social y acepta el bono correspondiente.

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