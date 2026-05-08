Cinco regalos por menos de 20 dólares para el Día de las Madres con Cashea: detalles

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El Día de las Madres en Venezuela se celebra el segundo domingo de mayo, y en este 2026 la fecha corresponde al 10 de mayo. En esta ocasión, muchas familias buscan opciones de regalos accesibles que permitan celebrar sin realizar grandes gastos, manteniendo el significado emocional de la fecha.

En este contexto, el sistema de financiamiento Cashea se ha convertido en una alternativa popular para adquirir productos en cuotas. Esta modalidad permite dividir el pago según el nivel de crédito del usuario, facilitando el acceso a artículos de diferentes categorías con precios inferiores a los 20 dólares.

Opciones de regalos por menos de 20 dólares para mamá

Entre los productos más destacados disponibles bajo este rango de precio se encuentran opciones tecnológicas, de belleza y accesorios personales. Estas alternativas combinan utilidad y estilo, adaptándose a distintos gustos.

Algunas de las opciones más buscadas incluyen:

Smartwatch con Bluetooth y tres correas: alrededor de 16 dólares

Cartera de dama de tres piezas: aproximadamente 14,20 dólares

Cremas corporales Victoria’s Secret: cerca de 15 dólares

El cuidado personal sigue siendo una de las categorías más elegidas para regalar en esta fecha. Los artículos de belleza destacan por su practicidad y valor emocional, siendo una opción recurrente entre los consumidores.

Entre los productos disponibles también se encuentran:

Plancha de cabello cerámica para alisar y ondular: 17,01 dólares

Kit de skincare Rose Disaar: 18,98 dólares

Estos artículos están orientados al cuidado del cabello y la piel, ofreciendo alternativas funcionales para el uso diario.

Cashea permite a los usuarios dividir el costo de sus compras en varias partes, lo que facilita la adquisición de regalos sin necesidad de pagar el monto completo de inmediato. El número de cuotas y el pago inicial dependen del nivel de crédito asignado a cada usuario.

Este modelo de financiamiento ha ganado popularidad en Venezuela, especialmente durante temporadas como el Día de las Madres, cuando aumenta la demanda de productos para regalar.

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