Conseturismo proyecta nuevas tarifas para la boletería entre EEUU y Venezuela: ¿Cuáles serían los precios?

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La normalización de los precios en la conexión aérea entre Venezuela y Estados Unidos depende directamente de la expansión de la oferta en el mercado. Así lo manifestó Vicky Herrera de Díaz, máxima representante de Conseturismo y AVAVIT, al explicar que las tarifas actuales —superiores a los 1.000 dólares— son consecuencia de una demanda inicial masiva frente a una disponibilidad de asientos todavía limitada. La dirigente gremial subrayó que el escenario actual es transitorio y que el equilibrio de costos llegará con la consolidación de la operatividad sectorial.

La hoja de ruta para lograr esta estabilidad tarifaria contempla la integración de nuevas frecuencias de vuelo y la participación de un mayor número de líneas aéreas. Según Herrera de Díaz, el ingreso de nuevos competidores permitirá diversificar la propuesta de asientos, lo que naturalmente forzará una reducción en los precios actuales. En este sentido, la celeridad en la aprobación de permisos para empresas interesadas en operar la ruta resulta fundamental para ampliar el mapa de conectividad y ofrecer opciones más competitivas al viajero venezolano.

Desde el sector turismo se hace un llamado a la paciencia mientras fluye el proceso de comercialización y se ajustan los engranajes logísticos de la ruta. La existencia de una demanda acumulada en las agencias de viajes ha generado un cuello de botella que ha elevado los valores en los sistemas de reserva, pero se prevé que esta presión disminuya una vez que la frecuencia de los vuelos sea constante y suficiente para cubrir las necesidades del mercado.

Finalmente, la visión de las cámaras de turismo apunta a un fortalecimiento de la oferta como motor principal para sanear los costos de los pasajes. Con la incorporación progresiva de más aeronaves y horarios, el mercado aéreo nacional podrá establecer tarifas sostenibles que se ajusten a la realidad económica del sector y beneficien de manera directa al usuario final, recuperando la fluidez en una de las rutas internacionales más estratégicas para el país.

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