Estas marcas venezolanas marcaron récord de visualizaciones: Preventa Big Data

Por: Andrea Matos Viveiros

Este martes 25 de noviembre, en la Torre Cinética de Los Ruices, más de 200 clientes, aliados y amigos comerciales, se dieron cita en la preventa 2026 del Bloque DEARMAS.

Vivimos en un mundo interconectado. Cada clic, cada vista, cada lectura cuenta una historia. Y la historia de este año tiene un título muy claro: Big Data, la fuerza de nuestras marcas.

Marie Ferro, Oliver Yaguarán y Daniel De Armas lideraron las ponencias

No solo somos medios de comunicación; somos la multiplataforma donde aseguramos que tu marca será vista por millones de millones de usuarios. Eso no es solo publicidad. Es presencia real en la vida de la gente.

Daniel De Armas, Carolina Laya y nuestro aliado Ricardo Espinoza

Los números están sobre la mesa: DOS MIL MILLONES DE VISUALIZACIONES. Tenemos el alcance con Meridiano y 2001, la lealtad con Gaceta Hípica y la conexión emocional con nuestras revistas Too Much, Ronda y Variedades. Una multiplataforma única que permite potencial la marca de nuestros clientes, ser vista por millones de usuarios que pueden traducirse en nuevos consumidores.

Mercadeo y Agencia Nadds, quienes hicieron posible la preventa

