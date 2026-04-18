Fisioterapia se hace a domicilio y trasladan equipos: conozca las enfermedades que atienden y el costo por sesión

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Los fisioterapeutas brindan sus servicios a domicilio para pacientes que no pueden trasladarse y para darles mayor comodidad. Los servicios que ofrecen son variados y deben ser referidos por un médico.

La creadora de @fisioabu, Ruth Brito, señaló que ofrece fisioterapia a domicilio y brinda servicios de fisioterapia, terapia ocupacional y terapía de lenguaje.

“El paciente debe pedir una cita a través del celular o por el Instagram, le hacemos la evaluación músculo esquelética y con eso planteamos los objetivos de tratamiento. Pedimos la evaluación primaria del médico”, dijo.

Indicó que el fisioterapeuta va a domicilio para ofrecerle comodidad al paciente. “Atendemos pacientes con prótesis, lumbago, casos de traumatología con lesiones en la cadera, manguito rotador, artrosis de rodilla, cervical, escoliosis; con problemas en vías respiratorias, pacientes neurológicos, es decir, con ACV, Alzheimer, síndrome de hombre rígido”, detalló.

Explicó que algunos pacientes avanzan más en su recuperación desde su hogar porque se sienten más seguros y confortables.

Una sesión de fisioterapia dura entre 45 minutos y una hora; y cuesta $ 40. “De acuerdo al número de sesiones requeridas hacemos paquetes. Atendemos pacientes en todas las zonas de Caracas, tanto el este como el oeste”, dijo Brito.

Traslado de equipos a domicilio

Destacó que para efectuar la fisioterapia a domicilio trasladan los equipos portátiles como el Tens (para estimulación eléctrica nerviosa transcutánea), ultrasonido, los cupig, pistola compresora, fomentera eléctrica, botas compresoras, equipos de ondas de choque.

El fisioterapeuta Félix Camargo brinda terapia a domicilio en casos de traumatología, ortopedia, y otro terapeuta se encarga del área neurológica. “Brindo servicios pre y post operatorio, deportivo, para ACV y alzheimer.

Para obtener el servicio, el paciente debe pedir cita, proporcionar una orden del médico quien debió pedirle exámenes y le indicó la rehabilitación.

“La mayoría de los domicilios se realizan porque el paciente no puede trasladarse debido a restricciones de movilidad, o porque no pueden trasladarlo”, dijo.

Costo de la sesión de fisioterapia

En promedio una sesión dura una hora u hora y media según el objetivo. El costo varía según la ubicación del paciente, entre $ 40 y $ 45.

“Trasladamos todos los equipos, camillas, pesas, ligas, pelotas suizas o de yoga, aparatos de corriente, fomenteras calientes, Tens.

¿Cuál es el objetivo de la fisioterapia?

El objetivo de la fisioterapia es brindarle al paciente un diagnóstico, tratamiento y prevención de discapacidades relacionadas con el movimiento y la función física.

Entre las enfermedades más comunes que requieren fisioterapia se encuentran:

Trastornos músculo-esqueléticos

Trastornos neurológicos

Trastornos del dolor

Rehabilitación Post-quirúrgica

Los trastornos músculo-esqueléticos se presentan en músculos, huesos, tendones, articulaciones y ligamentos causados por lesiones como esguince de tobillo, artritis, factores genéticos como osteoporosis o el estilo de vida que lleve. El trastorno músculo-esquelético se caracteriza por inflamación, rigidez, debilidad muscular.

Los Trastornos Neurológicos afectan directamente al sistema nervioso, que se encarga de controlar todas las funciones del cuerpo.

Los trastornos del dolor pueden ser causados por diversos factores como los físicos, psicológicos o sociales; por ejemplo, como la fibromialgia, dolor crónico de espalda, cefalea tensional.

La Rehabilitación Post-quirúrgica ayuda a recuperar la movilidad de los pacientes después de someterse a una cirugía.

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