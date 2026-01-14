Delivery de bionalistas en el oeste de Caracas: hacen exámenes de laboratorio a domicilio

Suscríbete a nuestros canales

Cuando una persona está enferma debe hacerse una serie de exámenes y tomas de muestra que ayudan al diagnóstico, esto se complica si el paciente no puede salir de casa. No obstante, al oeste de Caracas hay una serie de laboratorios que trabajan a domicilio.

El servicio de toma de muestras para exámenes a domicilio permite que un profesional de la salud, ya sea un técnico de laboratorio o un enfermero, visite al paciente en su hogar para recolectar las muestras biológicas necesarias para los análisis médicos.

Estas muestras, como las de sangre u orina, se envían posteriormente a un laboratorio para su procesamiento, y los resultados se entregan al paciente por la vía de su preferencia, que suele ser correo electrónico o mensajería instantánea.

¿Qué laboratorios ofrecen servicio a domicilio en el oeste de Caracas?

Laboratorio Humberto Valdivieso

Este centro, situado en la Policlínica El Paraíso, ofrece la comodidad de realizar diversos análisis clínicos (desde chequeos de rutina y hormonales hasta estudios bacteriológicos) directamente en el hogar del paciente.

Todo el proceso se coordina vía WhatsApp al 0424-1958176, donde se agenda la fecha y hora de la visita.

Luego el personal calificado acude a la vivienda para la extracción de muestras. Posteriormente, los resultados son enviados de forma digital por la vía que desea el paciente.

El perfil 20 tiene un precio de 22 dólares. Cabe destacar que el costo del servicio en casa puede variar según la ubicación de la vivienda.

Y&M Laboratorio Clínico

Esta es una alternativa enfocada en atender sectores específicos del oeste de Caracas como Puente Hierro, La Hoyada, El Paraíso y Quinta Crespo, extendiendo su cobertura a zonas cercanas.

Sus servicios incluyen exámenes como hematología, perfiles 20 y 21, pruebas tiroideas, análisis de orina y heces, y pruebas de embarazo.

El número de contacto para las consultas es 0424-2401523. Se debe escribir por WhatsApp.

Se debe consultar directamente al laboratorio para conocer sobre los precios de los exámenes.

Unilab

Esta cadena de laboratorios cuenta con sedes en El Cementerio, Plaza Venezuela y Los Chaguaramos. Por la época navideña paralizaron las consultas a domicilio, no obstante, en su Instagram destacan que estas mismas serán retomadas en este mes de enero periódicamente.

Los perfiles que tienen disponible son perfil 20, hormonal, metabólico, hepático, renal, tiroideo, prostático y prenatal.

Es importante que al solicitar la modalidad de exámenes a domicilio se Indique si se tiene alguna patología, para que el laboratorio sepa qué material llevar.

Además, cuentan con el servicio de Cashea, que permite pagar los exámenes en tres cuotas luego de cancelar una inicial.

Para agendar la visita del equipo de laboratorio se debe contactar al 0414-2781023, vía por la cual notifican sobre el presupuesto y la fecha para retirar los exámenes.

