INASS ofrece residencias gratuitas para abuelos en varias zonas: ¿Qué ofrecen?

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Ante la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos adultos mayores, el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS, ha habilitado el programa de Centros de Servicio Social Residencial, este, presenta como una solución integral para garantizar una vejez digna, segura y activa.

¿Qué ofrecen estos Centros de Protección?

Los centros del INASS no son solo dormitorios; son espacios de cuidado multidisciplinario diseñados para funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año:

Atención Médica y Gerontológica: Cuentan con personal permanente para el control de enfermedades crónicas, suministro de medicamentos y chequeos preventivos.

Alimentación Balanceada: Dietas supervisadas por nutricionistas, ajustadas a las necesidades específicas de la edad (hipertensión, diabetes, etc.).

Terapia Ocupacional y Recreación: Actividades para mantener las capacidades cognitivas y físicas, como bailoterapias, juegos de mesa y talleres de manualidades.

Apoyo Psicosocial: Orientación psicológica tanto para el adulto mayor como para su núcleo familiar, buscando siempre el reencuentro y la salud mental.

¿Quiénes pueden optar a estas residencias?

El servicio está priorizado para abuelos y abuelas que se encuentren en las siguientes condiciones:

Situación de calle o abandono familiar.

Insolvencia económica extrema (que no les permita costear vivienda y alimentación).

Vulnerabilidad social detectada a través del sistema de Cartografía Social o el Sistema Patria.

Ubicación

El INASS tiene presencia nacional, pero sus sedes administrativas centrales para canalizar estas solicitudes se encuentran en Caracas:

Sede Central: Calle Las Flores, entre San Gerónimo y La Iglesia, Edif. INASS, Sabana Grande.

Calle Las Flores, entre San Gerónimo y La Iglesia, Edif. INASS, Sabana Grande. Sede Alterna: Final Av. Francisco Solano, diagonal a la Torre La Previsora, Sabana Grande.

Final Av. Francisco Solano, diagonal a la Torre La Previsora, Sabana Grande. Programas Especiales: También cuentan con las "Gerogranjas", donde los abuelos participan en actividades agroproductivas como parte de su terapia ocupacional.

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