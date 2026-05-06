Los pagos pendientes del Sistema Patria para pensionados: montos

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El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confirmó el cronograma de los pagos que se encuentran pendientes para este mes de mayo.

Estas asignaciones buscan completar los montos correspondientes de acuerdo a los ajustes más recientes realizados por las autoridades nacionales, informó el IVSS por sus redes sociales.

Es fundamental que los beneficiarios se mantengan informados a través de los canales oficiales para evitar confusiones. El proceso de depósito se realizará de manera progresiva y automática, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales.

Pago retroactivo de abril

Los pensionados recibirán un monto por concepto de retroactivo del IGE correspondiente al mes de abril de 2026. Esta cifra se calculó tomando como base el valor de $10 lo que equivale a un total de 4.870,00 bolívares según la tasa de cambio utilizada para este ajuste específico.

Otros pagos de mayo

Para el mes de mayo de 2026 se tiene previsto el depósito del bono BUF, el cual tiene un valor asignado de $15. Este complemento financiero se entrega de forma directa a quienes ya forman parte de la base de datos del sistema de seguridad social y se suma a las otras asignaciones del mes.

Pensión Amor Mayor y medidas de seguridad

La pensión ordinaria de vejez y Amor Mayor se mantiene en un monto de 130,00 bolívares. El IVSS aclaró que estos pagos son directos y graduales, resaltando que bajo ninguna circunstancia se deben escanear documentos, activar procesos manuales o enviar mensajes de texto al número 3532.

Se hace un llamado a la población a estar alerta para no caer en estafas, ya que el sistema no requiere ninguna acción por parte del abuelo o abuela.

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