Beneficiarios de la Misión Vivienda: cómo responder la nueva encuesta del Sistema Patria

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En las últimas horas, la plataforma del Sistema Patria habilitó una nueva encuesta de actualización de datos dirigida a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

De acuerdo con lo anunciado por autoridades del Gobierno nacional, este operativo tiene como objetivo principal simplificar los trámites burocráticos y acelerar los procesos de regularización legal.

Según la información capturada en los canales oficiales del Sistema Patria, la encuesta busca avanzar de forma definitiva en la protocolización y entrega de los títulos de propiedad de los inmuebles adjudicados por el Estado.

¿A quiénes va dirigida la encuesta de la GMVV?

El sistema estructuró un cuestionario de selección simple que abarca diferentes realidades habitacionales del usuario.

Al ingresar al portal, la encuesta consulta si el ciudadano ha sido beneficiario de algún programa del Estado (como la GMVV, el Instituto Nacional de la Vivienda - INAVI, FONDUR o CONAVI) bajo las siguientes opciones:

Adjudicados: Personas que ya recibieron una vivienda social de la misión.

Apoyo técnico : Quienes obtuvieron recursos para la adecuación o mejora de su vivienda actual.

Financiamiento: Beneficiarios de créditos para la adquisición de inmuebles.

En espera: Personas registradas que aún aguardan por la asignación de una vivienda nueva o por apoyo para rehabilitación.

Nuevos solicitantes: Ciudadanos que nunca se han registrado pero que requieren de una solución habitacional.

El trasfondo de esta actualización de datos apunta a resolver una de las demandas más frecuentes de los adjudicados: la obtención del documento de propiedad de sus hogares.

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital reveló parte de la encuesta que deben rellenar los beneficiarios de la Misión Vivienda.

¿Cómo responder la encuesta en el Sistema Patria?

Para completar el registro de manera exitosa, los usuarios deben seguir estos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial del Sistema Patria con tu usuario (cédula) y contraseña. Al iniciar sesión, el sistema mostrará de forma automática la ventana emergente con la pregunta: ¿Has sido beneficiario o beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela? Haz clic en el botón "Responder". Selecciona la opción que mejor se adapte a tu situación actual (adjudicado, en espera o solicitante). Presiona "Enviar" para guardar la información en tu expediente.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes 5 de mayo el registro para los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

Se trata del arranque para actualizar la información que sea necesaria y que permita la entrega de los títulos de las viviendas adjudicadas.

"Yo he llamado a simplificar todos los trámites burocráticos administrativos del Estado venezolano. Vamos a organizar los expedientes y que todos los beneficiados tengan título de propiedad", dijo Rodríguez.

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