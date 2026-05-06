Gobierno entregará títulos de propiedad a beneficiarios de la Misión Vivienda: ¿Qué debe hacer?

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La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció buenas noticias este martes 5 de mayo para los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

Se trata del arranque de un registro a través del Sistema Patria, para actualizar la información necesaria que permita la entrega efectiva de los títulos de las viviendas adjudicadas.

"Yo he llamado a simplificar todos los trámites burocráticos administrativos del Estado venezolano. Vamos a organizar los expedientes y que todos los beneficiados tengan título de propiedad", dijo Rodríguez desde la urbanización Maripérez de Caracas, donde entregó nuevos hogares.

La mandataria también anunció la entrega de 428 viviendas en todo el país, junto con sus respectivos títulos de propiedad.

Detalles de la encuesta en Patria

El registro, que ya aparece disponible en la interfaz de usuario de la plataforma, solicita a los ciudadanos especificar su condición actual respecto a los programas habitacionales del Estado (GMVV, INAVI, FONDUR o CONAVI).

Entre las opciones de respuesta se incluyen:

Beneficiarios activos: Aquellos que ya recibieron una vivienda social, apoyo para adecuación o crédito para adquisición.

Personas en espera: Ciudadanos registrados que aguardan por una vivienda nueva o por apoyo para rehabilitación.

Nuevos registros: Personas que nunca se han registrado y manifiestan la necesidad de una vivienda o rehabilitación.

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