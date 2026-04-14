Monto en bolívares del primer Ingreso por Guerra Económica: correspondiente a abril

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Este miércoles 15 de abril, se espera que el Sistema Patria comience el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados que cobran cestatickets.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de marzo, debido al reciente incremento anunciado por el Ejecutivo Nacional.

Monto aproximado a pagar: Bs 71.571 ($150).

Cronograma de pagos abril 2026

Según las fechas de pagos tradicionales, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: 15 de abril , cobrarán 150 dólares indexados (aproximadamente 71 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

, cobrarán 150 dólares indexados (aproximadamente 71 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela). Personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: 17 abril , cobrarán 133 dólares indexados (unos 63 mil bolívares a tasa BCV).

, cobrarán 133 dólares indexados (unos 63 mil bolívares a tasa BCV). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 21 de abril, cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 27 mil bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

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