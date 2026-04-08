Atención pensionados: esta sería la escala de pagos con el aumento del salario mínimo en Venezuela

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El debate sobre la recuperación económica nacional pone la mirada en los sectores más vulnerables en Venezuela.

Al respecto, analistas y expertos económicos en los últimos días han puesto sobre la mesa cifras concretas para un posible aumento del salario mínimo en Venezuela, con una escala diferenciada que busca dignificar la situación de los pensionados y pensionadas este 2026.

Pensiones de hasta 80 dólares: ¿Es posible?

En tal sentido, el economista y consultor Asdrúbal Oliveros, en entrevista para Unión Radio, analizó las condiciones financieras del país y presentó una propuesta que, basándose en la capacidad de las finanzas públicas, el ajuste para los pensionados debería oscilar entre los 50 y 80 dólares mensuales.

Esta cifra busca reducir la brecha con el costo de la canasta alimentaria, permitiendo que los más de cinco millones de adultos mayores del país tengan un alivio real en sus ingresos.

Aumentos trimestrales y paridad para jubilados

Por su parte, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) presentó formalmente un documento de propuestas en materia de ingreso y seguridad social que busca transformar la realidad económica de la clase obrera y, muy especialmente, de los adultos mayores.

Según el escrito, el plan contempla un esquema de aumento del salario mínimo en Venezuela con revisiones periódicas para combatir la inflación.

El punto central de la propuesta es el establecimiento de un aumento salarial trimestral.

Lo más relevante para los pensionados y jubilados es el punto número 3 del escrito, donde se plantea un incremento de su ingreso mensual en el mismo porcentaje que reciban los trabajadores activos.

Con esto la CBST busca que se garantice que los abuelos no queden rezagados ante cualquier ajuste de la administración pública.

Cifras en dólares

En un anexo titulado "Aumento de salario y de ingreso", la CBST detalla montos específicos anclados a la moneda extranjera para mantener el valor:

Aumento trimestral equivalente a 50 dólares.

Bonos compensatorios: Se propone un pago de 100 dólares para vacaciones y 100 dólares para aguinaldos, beneficios que alcanzarían a la nómina de jubilados.

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