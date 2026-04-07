Aumento salarial en Venezuela: Tito López explica la posición de los industriales

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Ante las crecientes expectativas sobre un posible ajuste salarial, el presidente la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, condicionó la viabilidad de un aumento salarial a la reactivación de la producción nacional y a una revisión profunda de la política fiscal y cambiaria que actualmente limita al sector productivo.

Durante declaraciones ofrecidas a Noticiero Venevisión, el líder gremial enfatizó que cualquier mejora en los ingresos debe estar respaldada por un crecimiento real de la actividad económica, y advirtió que que, para otorgar un aumento, se debeelevar primero los niveles de fabricación.

"Ahí tienes 185 bolívares por dólar de diferencia, que te da el 39%. Y evidentemente, no tienes el deslizamiento de crédito. Quizás si tú pudieras acudir a la banca para tratar de financiar cualquier ajuste de sueldo, fuera beneficioso en este caso", señaló.

Para López, la falta de financiamiento bancario impide que las empresas puedan acudir a la banca para costear ajustes salariales. En este sentido, exhortó al Ejecutivo a implementar incentivos fiscales y a hacer cumplir la Ley de Armonización Tributaria en las regiones.

"Todo lo que viene siendo parafiscales y pagos de impuestos a nivel de alcaldía, existe una ley de armonización tributaria que mucho de las regiones no se ha respetado como tal", acotó.

Proponen medidas relacionadas con el IVA

Propuso demás medidas de "oxígeno" como el retorno de los créditos fiscales, llevar el pago del IVA de 15 a 30 días y aumentar la base tributaria para reducir el número de contribuyentes especiales, además de buscar mecanismos para formalizar a los sectores que operan en la informalidad.

Finalmente, López subrayó que la estabilidad económica requiere de una seguridad jurídica integral. A su juicio, este blindaje legal no debe ser exclusivo del sector petroquímico, sino que debe extenderse a todos los motores productivos del país para garantizar un entorno de confianza que permita acompasar las políticas salariales con el crecimiento sostenible de la industria nacional.

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